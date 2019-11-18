2019-11-18T21:42:34+03:00
Общество

Глава российской Госавтоинспекции призвал предлагать новые идеи по привлечению детей к тематике дорожной безопасности

На Всероссийском форуме ЮИД обменялись опытом развития деятельности отрядов юных инспекторов
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Глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. Фото ГУОБДД МВД России.Глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. Фото ГУОБДД МВД России.
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В рамках Всероссийского форума ЮИД, который в эти дни проходит в Москве, состоялась конференция по обмену опытом развития деятельности отрядов юных инспекторов движения. Педагоги и сотрудники Госавтоинспекции из разных российских регионов представили свои разработки и методики в сфере обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и вовлечения их в ЮИДовское движение.

Руководитель Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников в своем вступительном слове отметил, что для дальнейшего развития отрядов юных инспекторов движения нужен современный подход к заинтересованности детей в этой тематике и согласованная работа ведомств, повышенная заинтересованность как со стороны Госавтоинспекции, так и со стороны органов образования.

Участники конференции получили возможность ознакомиться с имеющимся в регионах опытом работы в этом направлении. В частности, представители Липецкой области рассказали о взаимодействии ведомств в развитии деятельности юных инспекторов движения, а также об организации работы отрядов ЮИД в формате детской общественной организации.

Фото ГУОБДД МВД России.

Фото ГУОБДД МВД России.

Развитие сети детских автогородков является важной составляющей в формировании у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Специальные площадки, на которых воссозданы элементы улично-дорожной сети, дают возможность детям наглядно, но в то же время безопасно изучать правила дорожного движения в обстановке, максимально приближенной к реальной. Представители Смоленской области рассказали о методике проведения занятий в автогородках с учениками начальных классов.

Основы безопасного поведения на дорогах закладываются в семье, с самого раннего возраста ребенка, и именно от родителей во многом зависит воспитание грамотных и законопослушных участников дорожного движения. Аспекты работы с родительской общественностью рассмотрели представители Волгоградской области.

В школах ряда регионов сегодня создаются специализированные профильные классы ЮИД, ученики которых углубленно изучают правила дорожного движения в рамках образовательного процесса. Об авторской методике обучения «Дорожный дозор» в классах ЮИД рассказали представители Кировской области.

Фото ГУОБДД МВД России.

Фото ГУОБДД МВД России.

Социальный проект «Дороги, которые мы выбираем», реализуемый в Курской области, помогает детям не только лучше усвоить правила поведения на дорогах, но и определиться с будущей профессией.

Подводя итоги конференции, ее участники сошлись во мнении, что сегодня в регионах накоплен большой практический опыт работы с детьми по формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении. Вместе с тем, руководитель российской Госавтоинспекции призвал не только активно использовать имеющиеся наработки, но и предлагать новые идеи и форматы работы. Кроме того, он отметил, что для дальнейшего развития ЮИДовского движения необходимо прислушаться к самим юным инспекторам, которые в рамках форума также обсуждают и предлагают новые идеи для популяризации деятельности отрядов ЮИД.

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