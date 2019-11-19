В Канаде лось на дороге спровоцировал ДТП, погиб ребенок
Вышедший на дорогу лось в канадской провинции Квебек спровоцировал ДТП с участием двух машин, в одной из которых находились дети. Один ребенок погиб, второй госпитализирован с серьезными травмами, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Еще двое взрослых пострадали, они получили незначительные травмы, передает телеканал СTV.
Авария произошла в понедельник, 18 ноября, примерно в 150 километрах к северо-западу от Монреаля. Автомобиль сбил лося на трассе, от удара крупное животное отлетело на встречную полосу, где в него врезалась вторая машина, в которой ехала супружеская пара с тремя детьми. Один ребенок скончался на месте, за жизнь второго теперь борются врачи, третий не пострадал.
Уточняется, что водитель, сбивший лося на дороге, невредим. О судьбе сохатого не сообщается.
Стоит отметить, что в России из-за лосей на дорогах тоже происходят аварии, сайт kp.ru неоднократно писал о подобных ДТП.
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С приходом лета в Коми участились случаи ДТП с дикими животными. Больше всего аварий происходит с лосями. Встреча с этим лесным зверем чревата серьезными последствиями — часто они заканчиваются летальным исходом для животного и, к сожалению, для человека тоже. Лось-самец может весит полтонны и быть около двух метров в высоту. От средней «легковушки» часто остается груда металла (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU