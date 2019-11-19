Боярский опроверг слухи об уходе со сцены

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-19T13:11:53+03:00

В СМИ появилась информация о планах актера оставить карьеру после празднования 70-летия

Изменить размер текста: A A

Российский актер Михаил Боярский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы собирается оставить сцену после празднования своего 70-летия, которое состоится 26 декабря.

По словам народного артиста, сведения "не соответствуют действительности". При этом откуда пошла дезинформация, он не смог сказать.

"Я не знаю, это к журналистам, не ко мне. Сейчас у меня съемка, извините, пожалуйста, я на работе", - цитирует ТАСС Боярского.

Сайт kp.ru писал, что слухи об уходе "мушкетера" со сцены ранее уже появлялись. В 2014 году СМИ сообщали о том, что актер собирается оставить карьеру ради любимого внука Андрюши. Артист якобы настолько увлекся заботой о ребенке, что был готов бросить работу.

Этого так и не случилось, но сам Михаил Сергеевич неоднократно признавался в том, что подумывает о прекращении участия в спектаклях.

ИСТОЧНИК KP.RU