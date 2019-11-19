Зеленский заявил, что Тимошенко ушла в оппозицию из-за того, что «ей не дают сладенького»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-19T13:26:41+03:00

Президент Украины рассказал, что лидер партии «Батьковщина» приносила ему список своих людей для назначения на «сладкие места» в правительство

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. В понедельник 18 ноября в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV она рассказала, что предлагала главе государства людей для назначение в правительство. Этот шаг она объяснила желанием бороться с коррупцией в Украине. Зеленский ее предложение отверг.

Президент Украины подтвердил, что список Тимошенко ему действительно приносила. Только мотивы ее были совершенно иными:

- Она принесла список своих людей специально на «сладкие» места. А вместо этого обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде, - написал Владимир Зеленский в фейсбук.

Он добавил, что у Тимошенко есть традиция раз в пять лет уходить в оппозицию президенту, «имитируя заботу о народе». Украинский президент пошутил, что отказ назначить людей Тимошенко, сыграл ей на руку:

- Но посмотрите, какой хороший вид теперь имеет «оппозиция». Такая фигура! Знаете почему? Потому что ей не дают сладенького.

Тимошенко была одним из тех, кто выступал против принятия земельного закона в Украине. В первом чтении депутаты Верховной рады приняли законопроект, согласно которому снимается мораторий на продажу земли.

ИСТОЧНИК KP.RU