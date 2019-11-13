Верховная рада Украины в первом чтении приняла скандальный законопроект о продаже земли

13 Нояб. 19:36 2019-11-13T19:37:04+03:00

У законопроекта, который обсуждает Рада, есть немало критиков Фото: REUTERS

Если документ одобрят в последующих чтениях, то с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельхозземель будет снят

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Парламент Украины проголосовал по скандальному законопроекту о продаже земли. Большинством голосов документ был одобрен в первом чтении. Ранее с предложением открыть продажу сельхозземель выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, у законопроекта появилось немало критиков, среди них известные в Украине политики, например, бывший кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Против высказались и аграрии. Главное опасение людей - когда мораторий, действующий в Украине 14 лет, будет снят, земли скупят иностранные фирмы. Чтобы определить, кто и на каких условиях сможет покупать чернозем Незалежной, Зеленский предложил провести референдум.

А пока народ не высказал свое мнение, его высказали депутаты – в I чтении законопроект одобрен в среду 13 ноября.

- За соответствующий законопроект проголосовали 240 парламентариев при 226 минимально необходимых, - сообщает ТАСС.

В день заседания Верховной рады к зданию парламента активисты принесли тушу свиньи в гробу в знак протеста против земельной реформы.

Акция противников закона прошла у здания Верховной рады Фото: facebook.com/bogdan.aminov

ИСТОЧНИК KP.RU