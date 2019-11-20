ПФР не исключал службу в армии и уход за ребенком из страхового стажа россиян
Пенсионный фонд России не исключал безработные периоды жизни граждан из страхового стажа при формировании пенсий. Об этом говорится в письме с подписью главы ПФР Антона Дроздова, которое было отправлено в ответ на соответствующий запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.
Дело в том, что ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о просьбе россиян разъяснить, почему произошли изменения в составе трудового стажа. Якобы при формирования пенсий перестали учитываться служба в армии, уход за ребенком, временная нетрудоспособность и другие подобные периоды.
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ИСТОЧНИК KP.RU