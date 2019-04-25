Включаемый в страховой стаж период ухода за ребенком может быть увеличен

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-25T17:29:46+03:00

Дмитрий Медведев дал перечень поручений по итогам обсуждения в Госдуме отчёта правительства о результатах работы в 2018 году

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос об увеличении периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет и доложить в правительство до 20 мая результаты оценки финансовых и социальных последствий данной инициативы.

«Минтруду России, Минэкономразвития России и Минфину России проработать вопрос об увеличении периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет с оценкой финансовых и социальных последствий предлагаемого решения», - говорится в сообщении по итогам обсуждения в Госдуме отчёта правительства о результатах работы в 2018 году.

в четверг, 25 апреля, по итогам обсуждения в Госдуме отчёта правительства о результатах работы, Медведев также дал поручение Минфину, Минэкономразвития и Минюсту до 1 июня рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в КАСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU