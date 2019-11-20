2019-11-20T13:53:09+03:00
Общество

Два моста открыли после ремонта в Липецкой области

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были проведены работы на четырёх объектах
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: администрация Липецкой областиФото: администрация Липецкой области
Изменить размер текста:

Пожалуй, не стоит говорить, насколько важным является мост для «жизнедеятельности» любого города. И как сильно меняется жизнь, если этот мост вдруг решили отремонтировать, поэтому подрядчики старались закончить все работы раньше срока. И накануне, 18 ноября, сразу два моста в Лебедянском районе были сданы в эксплуатацию.

Первый – в селе Куймань открыли за неделю раньше срока. Несмотря на сжатые сроки, строители успели существенно «увеличить» мост в соответствии с современной транспортной необходимостью. Раньше протяженность моста была равна 23 м, однако вместе с реконструкцией подходов протяженность объекта составила 174 м. Работы обошлись в 28 млн рублей. По уверению подрядчиков, столетний мост после реконструкции прослужит еще столько же.

Длина второго - моста через реку Дон в Лебедянском районе на автодороге Красное – Теплое изначально составляла 175 м, протяжённость объекта вместе с мостовыми подходами составила более 460 метров. Кроме того, подрядчики приняли решение за свой счёт дополнительно уложить около 150 кв. м асфальтобетонного покрытия.

Были отремонтированы опоры моста, пролётные строения, заменены гидроизоляция, перила, асфальтобетонное покрытие. На сопряжении мостового перехода с насыпью были устроены переходные тротуарные плиты, заново построены лестничные сходы. Все металлические части моста подверглись антикоррозийной обработке. Цена вопроса - 73,5 млн рублей.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецкой области были проведены работы на четырёх мостах. Ранее был сдан новый мост через реку Быстрая Сосна у села Черкассы и капитально отремонтирован мост через реку Ягодная Ряса в Чаплыгах.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бред собачий»: Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой
Китайские дети на новый год хотят получить деньги, а в Турции – гаджеты
Мать восьми детей, оставившая их пьяной бабушке, просит соцслужбы забрать их
«Шпана какая-то»: Кикнадзе прокомментировал выходку болельщиков, оскорбивших Дзюбу
Путин: «Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда!»
В Госдуме прокомментировали требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Путин о санкциях: "Определенная тревога у меня была"
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил 200-килограмовый бриллиант
Австралийка рискнула жизнью и спасла коалу из горящего леса
Путин назвал "россказнями" заявления об отсутствии демократических институтов в РФ
В Госдуме предложили строить арендное жильё
В Госдуме прокомментировали заявление генсека НАТО об отношениях с Россией
Путин: зарплаты россиян растут, а реальные доходы нет
У берегов Курил в Охотском море произошло землетрясение
На Украине подтвердили, что сын Байдена незаконно получил от компании Burisma 16,5 миллионов долларов
На территории МИФИ обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной
«Тоттенхэм» назначил главным тренером Жозе Моуриньо
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым о подходах к расходам бюджета
Песков назал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Тюменская и Курганская области будут вместе решать вопросы экологической безопасности реки Тобол