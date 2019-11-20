Два моста открыли после ремонта в Липецкой области

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-20T13:53:09+03:00

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были проведены работы на четырёх объектах

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Пожалуй, не стоит говорить, насколько важным является мост для «жизнедеятельности» любого города. И как сильно меняется жизнь, если этот мост вдруг решили отремонтировать, поэтому подрядчики старались закончить все работы раньше срока. И накануне, 18 ноября, сразу два моста в Лебедянском районе были сданы в эксплуатацию.

Первый – в селе Куймань открыли за неделю раньше срока. Несмотря на сжатые сроки, строители успели существенно «увеличить» мост в соответствии с современной транспортной необходимостью. Раньше протяженность моста была равна 23 м, однако вместе с реконструкцией подходов протяженность объекта составила 174 м. Работы обошлись в 28 млн рублей. По уверению подрядчиков, столетний мост после реконструкции прослужит еще столько же.

Длина второго - моста через реку Дон в Лебедянском районе на автодороге Красное – Теплое изначально составляла 175 м, протяжённость объекта вместе с мостовыми подходами составила более 460 метров. Кроме того, подрядчики приняли решение за свой счёт дополнительно уложить около 150 кв. м асфальтобетонного покрытия.

Были отремонтированы опоры моста, пролётные строения, заменены гидроизоляция, перила, асфальтобетонное покрытие. На сопряжении мостового перехода с насыпью были устроены переходные тротуарные плиты, заново построены лестничные сходы. Все металлические части моста подверглись антикоррозийной обработке. Цена вопроса - 73,5 млн рублей.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецкой области были проведены работы на четырёх мостах. Ранее был сдан новый мост через реку Быстрая Сосна у села Черкассы и капитально отремонтирован мост через реку Ягодная Ряса в Чаплыгах.