В Госдуме прокомментировали заявление генсека НАТО об отношениях с Россией

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-20T14:23:25+03:00

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В Госдуме одобрили заявление генсека НАТО об улучшении отношений с Москвой. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал слова Йенса Столтенберга грамотными и правильными.

«Я думаю, это абсолютно грамотное, взвешенное заявление, которое должен делать любой человек, находящийся на такой важной должности, как руководитель блока НАТО. Здесь было сделано заявление, которое ничего общего с конкретными действиями НАТО иметь не будет в перспективе и не имеет. Это не что иное, как просто заявление», — цитирует Шерина RT.

Депутат добавил, что в мире есть основные центры, чьи интересы НАТО необходимо принимать во внимание. Один из этих центров — Россия. Именно поэтому такие заявление делаются в альянсе сейчас и будут делать всегда, хотя это совсем не значит, что вслед за словами будут идти какие-то действия, отметил Шерин.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что несмотря на все противоречия нужно налаживать связи с Россией. При этом важно делать это не в ущерб безопасности и принципам НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU