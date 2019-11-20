Медведев заявил о необходимости реформ в семейном законодательстве

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-20T15:29:12+03:00

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

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Дмитрий Медведев отметил, что семейное законодательство в России сейчас значительно отличается от советского, нынешняя повестка дня диктует возможные изменения в системе регулирования семейных отношений.

«Наше семейное законодательство стало гораздо более разнообразным, чем в советские времена, на порядок более разнообразным. Это создает и массу коллизий, в них нужно разбираться обязательно, при необходимости – совершенствовать законодательство», - заявил премьер-министр РФ в ходе встречи с представителями разных правозащитных и общественных организаций.

Сегодня стало известно, что в планы руководства партии «Единая Россия» входит создание правозащитного центра. Его статус будет установлен в ближайшие дни. По словам Дмитрия Медведева, Ассоциация юристов России уже выразила готовность сотрудничества в рамках этого проекта.

«Считаю, что к работе в этом центре могут быть, конечно, привлечены представители гражданского общества. Это даже лучше, поскольку они будут представлять и какие-то иные общественные настроения. И, конечно, средства массовой информации, поскольку зачастую о фактах нарушений активисты и журналисты узнают быстрее и быстрее реагируют», - цитирует Дмитрия Медведева РИА "Новости".

ИСТОЧНИК KP.RU