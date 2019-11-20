2019-11-20T16:36:11+03:00
В мире

В Латвии остановили трансляцию девяти русскоязычных каналов

Причиной запрета стало то, что конечным бенефициаром телеканалов является Юрий Ковальчук
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Латвии остановили трансляцию девяти русскоязычных каналовВ Латвии остановили трансляцию девяти русскоязычных каналовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии прекратил трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики. Об этом сообщил заместитель председателя совета Иварс Аболиньш.

«Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как «Петербург-Пятый канал», «Дом Кино», которые являются очень серьезными программами», - заявил зампред.

Причиной запрета стало то, что конечным бенефициаром телеканалов является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции Европейского Союза. По словам Аболиньша, запрет будет действовать до исключения российского миллиардера из санкционного списка.

Согласно сообщению, в число запрещенных к трансляции вошли каналы «Петербург–Пятый канал», «Дом Кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Поехали», «Музыка Первого», «О!», «Телекафе».

Напомним, в конце сентября латвийский Сейм большинством голосов утвердил пятилетнюю концепцию национальной безопасности, в которой Россия является «наиболее существенной угрозой». Документ утверждает, что российские спецслужбы представляют опасность как для Латвии, так и для других стран-членов НАТО и Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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