2019-11-20T18:50:59+03:00
Общество

80 тысяч человек по всему миру написали всероссийскую физико-техническую контрольную

Организатором мероприятия выступил Московский физико-технический институт
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Около 80 тысяч человек приняли участие во всероссийской физико-технической контрольнойОколо 80 тысяч человек приняли участие во всероссийской физико-технической контрольнойФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Всероссийскую физико-техническую контрольную "Выходи решать!" написали более 78 тысяч человек из самых разных стран мира. В их числе США, Великобритания, Южная Корея, Германия, ОАЭ и многие другие. Всего 90 стран.

В России тест проводился на базе 290 площадок в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже и других городах. Организатором контрольной выступил Московский физико-технический институт.

- Радует, что количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 40%, ведь наша цель - показать, что математика, физика, информатика - это интересно, первый шаг сделать очень просто. И не нужно этого бояться, - рассказал проректор МФТИ Алексей Малеев.

Участникам предложили решить 5 задач по математике, физике и информатике. Все задания уровня 8-9 класса общеобразовательной школы.

Проверялась контрольная автоматически на платформе Яндекс.Контест. Так что все свои результаты участники смогли найти в личном кабинете. Уже совсем скоро победители получат заслуженную награду. А именно - возможность поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ (Московский физико-технический институт). Это, надо сказать, неплохой шанс для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Минобороны показало стрельбы САУ «Малка» - одной из самых мощных пушек в мире
Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов
В Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для ИГИЛ*
ФСБ РФ задержала военнослужащего, подозреваемые в шпионаже в пользу спецслужб Украины
По итогам года хлеб в России подорожает на 7%
Население России продолжает сокращаться
На саммите в Париже Зеленский поднимет вопросы о «серьезном» прекращении огня и выборах в Донбассе
В ГИБДД смогут лишать россиян водительских прав без суда
В Якутии разработают проект для детей и молодежи «Мы – будущее России»
В Гидрометцентре рассказали об опасностях теплой зимы
В Латвии остановили трансляцию девяти русскоязычных каналов
Мужчина сбежал от жены после выигрыша в лотерею
Ученые: отказ от завтрака ухудшает успеваемость в учебе
Каждого десятого российского путешественника не узнают по фото в паспорте на таможне
«Поснимали унитазы»: Киев обвинил Москву в краже с задержанных кораблей
Возраст пассажиров-льготников предложили увеличить до 30 лет
«А потом мы у них цап-царап». Путин объяснил отношение России к добыче сланцевой нефти
Со следующего года отдых в Турции может подорожать
Uber Russia: где в России любят помолчать
60 процентов россиян имеют страх перед раком
Медведев заявил о необходимости реформ в семейном законодательстве
Новак сообщил о переговорах России и Украины по прямым поставкам газа в объеме 15 миллиардов кубометров в год
«Бред собачий»: Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой