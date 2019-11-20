80 тысяч человек по всему миру написали всероссийскую физико-техническую контрольную

СЕГОДНЯ 18:50 2019-11-20T18:50:59+03:00

Около 80 тысяч человек приняли участие во всероссийской физико-технической контрольной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Всероссийскую физико-техническую контрольную "Выходи решать!" написали более 78 тысяч человек из самых разных стран мира. В их числе США, Великобритания, Южная Корея, Германия, ОАЭ и многие другие. Всего 90 стран.

В России тест проводился на базе 290 площадок в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже и других городах. Организатором контрольной выступил Московский физико-технический институт.

- Радует, что количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 40%, ведь наша цель - показать, что математика, физика, информатика - это интересно, первый шаг сделать очень просто. И не нужно этого бояться, - рассказал проректор МФТИ Алексей Малеев.

Участникам предложили решить 5 задач по математике, физике и информатике. Все задания уровня 8-9 класса общеобразовательной школы.

Проверялась контрольная автоматически на платформе Яндекс.Контест. Так что все свои результаты участники смогли найти в личном кабинете. Уже совсем скоро победители получат заслуженную награду. А именно - возможность поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ (Московский физико-технический институт). Это, надо сказать, неплохой шанс для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU