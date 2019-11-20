Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 19:23 2019-11-20T19:23:45+03:00

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Раннюю работу Моцарта - партитуру двух менуэтов - продали за 413 тысяч долларов на аукционе в Париже. В ходе торгов цена рукописи в два раза превысила изначальную. Это произведение великий композитор написал еще в 16-летнем возрасте, предположительно, в 1772 году. Однако оно так и не было опубликовано.

Изначально рукопись принадлежала сестре Моцарта, которая в то время жила в Зальцбурге. Впоследствии она была передана австрийскому писателю Стевану Цвейгу и стала частью его коллекции, передает TheJakartaPost.

Известно, что в неопубликованной партитуре есть несколько правок. Две из них, скорее всего, принадлежат отцу Моцарта Леопольду.

Кто стал счастливым обладателем раритета, организаторы держат в секрете. Но куда пойдут деньги уже известно. Средства от продажи передадут в частные фонды, которые занимаются продвижением музыки среди молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU