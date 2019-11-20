Крысы перегрызли кабель: Эстония осталась без госуслуг по интернету

20 Нояб. 23:05 2019-11-20T23:05:30+03:00

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Население Эстонии оказалось без услуг, оказываемых государством по интернету.

В пресс-службе департамента государственной информационной системы (RIA) сообщили, что причиной всему стали крысы, которые перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа (Harjumaa) близ Таллина.

Интернет пропал около 16:30 (17:30 мск). В частности, по всей республике прекратил свою работу государственный портал eesti.ee.

Впрочем, ситуация имеет и более серьезные последствия. Жители Эстонии, которые нуждаются в лекарственных средствах, выписанных при помощи госпортала через интернет, оказались в тяжелой ситуации. Им рекомендовали обратиться в отдел чрезвычайной медицины.

Стоит отметить, что масштабный сбой затронул только государственную систему.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее многие жители Хабаровска оказались без интернета из-за кражи медного кабеля.

ИСТОЧНИК KP.RU