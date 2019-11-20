Крысы перегрызли кабель: Эстония осталась без госуслуг по интернету
Население Эстонии оказалось без услуг, оказываемых государством по интернету.
В пресс-службе департамента государственной информационной системы (RIA) сообщили, что причиной всему стали крысы, которые перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа (Harjumaa) близ Таллина.
Интернет пропал около 16:30 (17:30 мск). В частности, по всей республике прекратил свою работу государственный портал eesti.ee.
Впрочем, ситуация имеет и более серьезные последствия. Жители Эстонии, которые нуждаются в лекарственных средствах, выписанных при помощи госпортала через интернет, оказались в тяжелой ситуации. Им рекомендовали обратиться в отдел чрезвычайной медицины.
Стоит отметить, что масштабный сбой затронул только государственную систему.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее многие жители Хабаровска оказались без интернета из-за кражи медного кабеля.
ИСТОЧНИК KP.RU