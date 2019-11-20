2019-11-20T23:05:30+03:00
В мире

Крысы перегрызли кабель: Эстония осталась без госуслуг по интернету

Аварийная ситуация затронула только работу ведомственных порталов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Крысы перегрызли кабель: Эстония осталась без интернетаКрысы перегрызли кабель: Эстония осталась без интернетаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Население Эстонии оказалось без услуг, оказываемых государством по интернету.

В пресс-службе департамента государственной информационной системы (RIA) сообщили, что причиной всему стали крысы, которые перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа (Harjumaa) близ Таллина.

Интернет пропал около 16:30 (17:30 мск). В частности, по всей республике прекратил свою работу государственный портал eesti.ee.

Впрочем, ситуация имеет и более серьезные последствия. Жители Эстонии, которые нуждаются в лекарственных средствах, выписанных при помощи госпортала через интернет, оказались в тяжелой ситуации. Им рекомендовали обратиться в отдел чрезвычайной медицины.

Стоит отметить, что масштабный сбой затронул только государственную систему.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее многие жители Хабаровска оказались без интернета из-за кражи медного кабеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В украинской Раде потребовали проверить деятельность сайта "Миротворец"
Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России
Из-за поломки самолета Зеленский застрял в Харьковской области
Курды записали видео с извинениями за нападение на российский патруль в Сирии
Дуров призвал отказаться от WhatsApp из-за серьезных проблем с безопасностью
При взрыве склада пиротехники на Сицилии погибли четыре человека
Российский участник детского Евровидения госпитализирован в Польше
Российские танки напугали норвежскую армию
Полиция предупредила москвичей о новом виде мошенничества со «снятием порчи»
Задержанные в Керченском проливе корабли вернулись на Украину
Time: Помпео планирует оставить свой пост
МИД РФ назвал абсурдным требование спикера парламента Эстонии «вернуть территории»
«Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Минобороны показало стрельбы САУ «Малка» - одной из самых мощных пушек в мире
Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов
80 тысяч человек по всему миру написали всероссийскую физико-техническую контрольную
В Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для ИГИЛ*