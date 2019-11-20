2019-11-20T23:55:39+03:00
Происшествия

При взрыве склада пиротехники на Сицилии погибли четыре человека

Пострадали еще двое, а один пропал без вести
Мария ИГНАТЬЕВА
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При взрыве склада пиротехники на Сицилии погибли четыре человека. Фото: Дмитрий Скворцов/ТАССПри взрыве склада пиротехники на Сицилии погибли четыре человека. Фото: Дмитрий Скворцов/ТАСС
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На итальянском острове Сицилия в провинции Мессина прогремел взрыв на складе пиротехники. В результате случившегося погибли как минимум четыре человека. По данным газеты La Repubblica, ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере два человека, еще один пропал без вести.

Уточняется, что ЧП случилось в небольшом городке Барчеллона-Поццо-ди-Готто. Склад принадлежит частной компании, которая занимается производством петард и материалов для фейерверков. Одна из жертв случившегося - жена владельца предприятия. Еще двое были сотрудниками фирмы, которая в момент взрыва занималась на складе техническим обслуживанием. Пострадавших отправили в больницу, среди них сын владельца компании. Он находится в тяжелом состоянии.

Официальных данных о том, что стало причиной случившегося, нет. По предварительной информации, сначала был пожар, который спровоцировала неаккуратная работа сварщиков. Затем последовали два взрыва. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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