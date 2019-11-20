Дуров призвал отказаться от WhatsApp из-за серьезных проблем с безопасностью

20 Нояб. 23:24 2019-11-20T23:24:23+03:00

Создатель мессенджера Telegram уверен, что приложение является "приманкой для людей, которые все еще доверяют Facebook"

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в очередной раз раскритиковал WhatsApp и призвал отказаться от приложения из-за проблем с безопасностью.

Дуров напомнил, что в мае этого года он заявил об уязвимостях в WhatsApp, которые будут продолжать выявляться, «а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше». По его словам, сейчас приложение делает телефон пользователя уязвимым для хакеров и правительственных учреждений.

«Это постоянно растущее свидетельство того, что WhatsApp является приманкой для людей, которые все еще доверяют Facebook в 2019 году», - считает Дуров.

Напомним, в мае Дуров раскритиковал WhatsApp за уязвимости в сфере безопасности. Он утверждает, что приложение содержит «бэкдоры» для предоставления данных пользователей спецслужбам и государственным учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU