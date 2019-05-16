2019-05-16T11:40:52+03:00
Умные вещи

Павел Дуров раскритиковал WhatsApp за уязвимости в сфере безопасности

Программист считает, что приложение может использовать "бэкдоры" для предоставления данных пользователей спецслужбам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Павел ДуровПавел ДуровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Создатель мессенджера Telegram, известный программист Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp за серьезные проблемы с безопасностью.

В своей статье на платформе Telegraph он указал на то, что в случае с данной системой одна критическая уязвимость каждый раз сменяет другую. При этом запустить приложение в безопасном режиме на территории США, по мнению Дурова, довольно нелегко.

"За неделю, проведенную нашей командой в США в 2016 году, было три попытки взлома со стороны ФБР. Представьте себе, как могут навредить 10 лет в такой обстановке", - написал программист.

По его мнению, все проблемы мессенджера "хороши для слежки" и работают по принципу "бэкдоров". Однако WhatsApp в отличие от Telegram не публикует свой исходный код. поэтому проверить наличие программы скрытого удаленного администрирования невозможно.

"WhatsApp намеренно запутывает файлы своих приложений, чтобы никто не смог их тщательно изучить", - заявил Дуров.

При этом он предположил, что "бэкдоры" могли быть установлены по указанию самих спецслужб.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее WhatsApp был признан одним из самых опасных приложений по уровню риска утечки данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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