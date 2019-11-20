2019-11-21T00:33:27+03:00
Политика

Курды записали видео с извинениями за нападение на российский патруль в Сирии

Свое обращение они опубликовали в сети
Мария ИГНАТЬЕВА
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Курды записали видео с извинениями за нападение на российский патруль в СирииКурды записали видео с извинениями за нападение на российский патруль в СирииФото: принтскрин видео.
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Курдские бойцы из самопровозглашенных сил внутренней безопасности «Асайиш» принесли свои извинения за нападение на автомобиль российской военной полиции на севере Сирии. Они опубликовали на YouTube видео.

- Мы верим, что российские силы, находящиеся в городе Кобани и на границе в соответствии с Сочинским Меморандумом, сумеют гарантировать покой и безопасность населения региона, - говорится в обращении.

Курдские бойцы возложили ответственность за инцидент на агрессивных жителей города, которые якобы и атаковали патруль. Они также пообещали принять меры, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Сайт kp.ru писал ранее, что российские военные полицейские и турецкие военные с конца октября патрулируют 10-километровую зону на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. Патрулирование этой территории, где живут курды, предусмотрено соглашением, которое заключили президенты РФ и Турции. Накануне курды закидали камнями и подожгли российский патруль.

Курды принесли извинения за нападение на российский патруль в Сирии. https://www.asayish.org http://www.asayish.com http://www.asayish.net https://t.me/ASAYISH_ROJAVA https://www.facebook.com/Asayish.Rojava https://www.instagram.com/asayisa.roj... info@asayish.org H za Ewlekariya Hundr n Ba r Rojhelat s riy =================================================== #H za Ewlekariya Hundr n Ba r Rojhelat s riy # #Asayish #asayish # # ( ) / : / . . . ( ) / /

ИСТОЧНИК KP.RU

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