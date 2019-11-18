В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Турецкие СМИ сообщают, что машину закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Сообщается, что к стоящему на обочине «Тайфуну» с российским флагом подбежала группа молодых людей. Один из них поджег фитиль на бутылке и бросил ее в борт машины.
Вслед полетели еще несколько бутылок. Бронеавтомобиль загорелся и начал отъезжать. Далее за ним погналась группа людей и продолжила закидывать "Тайфун" камнями.
В Минобороны Турции заявили, что патрулирование проводили совместно турецкие и российские военные. В нем были задействованы четыре машины. Информацию о произошедшем подтвердили и курдские источники.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что сирийские курды намерены просить помощи у России вместо США. «Силы демократической Сирии» требуют от Штатов прекратить военные действия в Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU