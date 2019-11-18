2019-11-18T22:29:10+03:00
В мире

В Сирии курды подожгли российский патруль

Бронеавтомобиль «Тайфун» загорелся от бутылки с зажигательной смесью и получил повреждения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сирии курды подожгли российский патрульВ Сирии курды подожгли российский патруль
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На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Турецкие СМИ сообщают, что машину закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Сообщается, что к стоящему на обочине «Тайфуну» с российским флагом подбежала группа молодых людей. Один из них поджег фитиль на бутылке и бросил ее в борт машины.

Вслед полетели еще несколько бутылок. Бронеавтомобиль загорелся и начал отъезжать. Далее за ним погналась группа людей и продолжила закидывать "Тайфун" камнями.

В Минобороны Турции заявили, что патрулирование проводили совместно турецкие и российские военные. В нем были задействованы четыре машины. Информацию о произошедшем подтвердили и курдские источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сирийские курды намерены просить помощи у России вместо США. «Силы демократической Сирии» требуют от Штатов прекратить военные действия в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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