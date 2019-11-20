2019-11-20T23:37:59+03:00
Политика

Из-за поломки самолета Зеленский застрял в Харьковской области

Воздушное судно попросту не завелось
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Украины Владимир Зеленский, вынужденно задержался в Харьковской области после посещения станицы Луганской. Причиной стала поломка самолета, на котором глава государства должен был вылететь в Очаков, куда прибыли задержанные за нарушение российской границы украинские корабли.

По данным издания "Новое время", неисправность обнаружили до взлета. У воздушного судна были неполадки с двигателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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