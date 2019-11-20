Задержанные в Керченском проливе корабли вернулись на Украину

СЕГОДНЯ 21:48 2019-11-20T22:48:21+03:00

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Три военных корабля Украины, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы в ноябре прошлого года, прибыли в украинский порт Очакова, Николаевская области.

«Украинские корабли вернулись домой. После плена длиной практически в год, они зашли в военную гавань Очакова», - сообщает украинский «5 канал».

Канал отмечает, что возвращенные украинские корабли «встречают военные и гражданские».

Как писал сайт kp.ru, накануне прибытия кораблей в украинскую гавань Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов. Он обвинил Россию в краже плафонов, розеток и унитазов.

Напомним, Киев начал подготовку к возвращению своих военных кораблей 16 ноября. Год назад суда были задержаны после того, как незаконно пересекли границу России и не подчинились требованиям российских погранслужб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/745043" frameborder="0"></iframe> Задержанные в Керченском проливе корабли прибывают в Очаков.Малый бронекатер "Никополь" первым зашел в порт. Следом за ним идут судно "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/videos/20191120-047

ИСТОЧНИК KP.RU