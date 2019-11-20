Задержанные в Керченском проливе корабли вернулись на Украину
Три военных корабля Украины, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы в ноябре прошлого года, прибыли в украинский порт Очакова, Николаевская области.
«Украинские корабли вернулись домой. После плена длиной практически в год, они зашли в военную гавань Очакова», - сообщает украинский «5 канал».
Канал отмечает, что возвращенные украинские корабли «встречают военные и гражданские».
Как писал сайт kp.ru, накануне прибытия кораблей в украинскую гавань Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов. Он обвинил Россию в краже плафонов, розеток и унитазов.
Напомним, Киев начал подготовку к возвращению своих военных кораблей 16 ноября. Год назад суда были задержаны после того, как незаконно пересекли границу России и не подчинились требованиям российских погранслужб.
Задержанные в Керченском проливе корабли прибывают в Очаков.Малый бронекатер "Никополь" первым зашел в порт. Следом за ним идут судно "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/videos/20191120-047
ИСТОЧНИК KP.RU
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