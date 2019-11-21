2019-11-21T11:00:02+03:00
Общество

В Якутии разработают проект для детей и молодежи «Мы – будущее России»

Глава региона Айсен Николаев подписал указ о патриотическом воспитании в школах
Ирина СУХАНОВА
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В Якутии появится новый проект для детей и молодежи «Мы – будущее России». Фото предоставлено пресс-службой правительства Якутии.В Якутии появится новый проект для детей и молодежи «Мы – будущее России». Фото предоставлено пресс-службой правительства Якутии.
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В Якутии появится новый проект для детей и молодежи «Мы – будущее России». Глава региона Айсен Николаев 20 ноября подписал соотвествующий указ и поручил кабмину разработать основные направления патриотического воспитания в республике. По мнению республиканских властей, общество должно не только давать ребенку базовые школьные знания, но и задавать траекторию в жизненном пути, наполнять ее нравственными ценностями.

Новый проект объединит усилия педагогов, представителей общественных организаций, деятелей науки и культуры, а также государства. Его главная цель — помочь школьникам и молодежи вырасти гармонично развитыми личностями, настоящими патриотами, социально ответственными и готовыми развиваться и работать на благо своей семьи, общества и страны.

«Реализация проекта «Мы – будущее России» будет подразумевать создание новой модели организации сотрудничества государства, науки, общественных институтов и граждан в воспитании личности, цифровых ресурсов и социально значимого контента, поддержку инновационных форм профориентационной работы и профессионального развития», - говориться в сообщении пресс-службы правительства Якутии.

Одно из начинаний, предусмотренных проектом, - ввести в якутских школах обычай ежедневно исполнять гимн России. Также в 2020 году в республике собираются провести гражданско-патриотический форум «Наше будущее – в России!», приглашения на участие в котором получат представители общественных организаций из других регионов России.

Современной формой патриотического воспитания, по мнению властей республики, могу стать цифровые технологии: этот формат близок и понятен молодежи. Цифровые проекты обеспечивают массовый охват аудитории, в то же время позволяя в доступной форме донести информацию до каждого конкретного ребенка.

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