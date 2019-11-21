В 42 школах Алтайского края в 2020 году появятся цифровые «Точки роста»

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-21T14:19:58+03:00

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В 2020 году у алтайских учеников появится еще одна причина с удовольствием ходить на занятия: в 42 школах края откроются образовательные центры «Точка роста». Центры цифрового и естественного профилей будут оснащены 3D-принтерами, шлемами вирутальной реальности, квадрокоптерами, фотоаппаратами, проекторами и другим современным цифровым оборудованием. В каждой «Точке роста» будет своя медиозона и оснащенный по последнему слову техники кабинет ОБЖ, в котором школьники будут учиться оказывать первую помощь.

Новые центры появятся в малых города и селах Алтайского края в рамках нацпроекта «Образование». На открытие одной «Точки роста» необходимо более одного миллиона рублей. По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, до конца 2024 года в регионе появятся 338 «Точек роста».

Главная цель центров, которые открывают по всей стране на базе общеобразовательных школ, - заинтересовать школьников естественными и техническими науками и дать дополнительное образование по таким предметам, как информатика, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и технология. «Точки роста» играют большую роль в организации внеурочной деятельности и досуга школьников. Заниматься в центрах школьники могут не только очно, но и дистанционно.

На реализацию нацпроекта «Образование» в этом году в Алтайском крае из федерального и краевого бюджетов выделено более 607,2 млн. рублей. В рамках нацпроекта на Алтае действует семь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» и «Новые возможности для каждого». До конца года в общеобразовательных учреждениях Алтая появятся 3330 новых мест для учеников. Школы оснастят новой компьютерной техникой - современные комплекты закупят для 317 компьютерных классов. Кроме того, будет приобретено новое оборудование для 10 коррекционных школ. Еще 10 сельских школьных спортивных клубов обзаведутся новеньким спортинвентарем. Также до конца 2019 года в крае заработает мобильный технопарк «Кванториум».