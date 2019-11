Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия

Назван лучший саундтрек десятилетий. По версии издания Entertainment Weekly самой популярной песней, которая стала главной темой для кинофильма, названа композиция «Shallow». Ее спели исполнители главных ролей фильма «Звезда родилась», Брэдли Купер и Леди Гага. В 2019 года они уже получили «Оскар» за эту песню.

На втором месте песня, которую знают лучше, чем ее исполнительницу. «Let It Go» звучит в мультфильме «Холодное сердце». Эту песню исполнила американская актриса и композитор Идина Мензел. Она сыграла одну из главных ролей в театральной и экранной версиях рок-мюзикла «Богема».

В список лучших попала песня «Never Enough», ставшая саундтреком к фильму «Величайший шоумен», композиция «Happy» Фарелла Уильямса из мультфильма «Гадкий я 2».

