Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-21T15:26:28+03:00

Леди Гага и Брэдли Купер уже получили за песню "Оскар" Фото: Кадр видео

Список возглавила композиция «Shallow», за которую Брэдли Купер и Леди Гага уже полуили «Оскара»

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Назван лучший саундтрек десятилетий. По версии издания Entertainment Weekly самой популярной песней, которая стала главной темой для кинофильма, названа композиция «Shallow». Ее спели исполнители главных ролей фильма «Звезда родилась», Брэдли Купер и Леди Гага. В 2019 года они уже получили «Оскар» за эту песню.

На втором месте песня, которую знают лучше, чем ее исполнительницу. «Let It Go» звучит в мультфильме «Холодное сердце». Эту песню исполнила американская актриса и композитор Идина Мензел. Она сыграла одну из главных ролей в театральной и экранной версиях рок-мюзикла «Богема».

Леди Гага и Брэдли Купер "Shallow".

В список лучших попала песня «Never Enough», ставшая саундтреком к фильму «Величайший шоумен», композиция «Happy» Фарелла Уильямса из мультфильма «Гадкий я 2».

Идина Мензел " Let It Go" из мультфильма "Холодное сердце".

Фильм «Форсаж» отличается не только обилием крутых машин, но и хорошей музыкой – так, в седьмой части фильма составители рейтинга выделили песню «See You Again» исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth. Не могла не попасть в список лучших песня Ланы Дель Рэй «Young and Beautiful», прозвучавшая в фильме «Великий Гэтсби».

ИСТОЧНИК KP.RU