2019-07-12T18:19:10+03:00
Звезды

"Что скажет мама?": Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Артисты живут вместе в нью-йоркском особняке актера
Ольга ЛИБГАРДТ
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Брэдли Купер и Леди Гага на съемках фильма "Звезда родилась".Брэдли Купер и Леди Гага на съемках фильма "Звезда родилась".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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О расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк судачат уже несколько месяцев. После жаркого выступления актера и Леди Гаги на церемонии вручения премии "Оскар" папарацци следят за каждым шагом троицы. И вот, наконец-то, свершилось то, чего так долго ждали светские хроникеры. Брэдли Купер и Леди Гага стали жить вместе.

Певица расположилась в шикарном доме актера в Нью Йорке. Вот только блондинка не знает одну простую вещь - каждая женщина артиста проходит испытание его мамой. Глория Купер своего мальчика кому попало не отдаст. Поэтому все замерли в ожидании, мол, что скажет родительница.

Похоже, Брэдли Купер все же поставил жирную точку в своем бурном романе с Ириной Шейк. Теперь, когда отношения с российской супермоделью позади, актеру нет смысла скрывать своих чувств к Леди Гаге. Киношные отношения перетекли в любовь. Друг Брэдли подтвердил, что звезды съехались, сообщает издание In Touch.

Как оказалось, пара живет вместе в нью-йоркском особняке Купера около месяца. Как раз с тех пор, как от него ушла Ирина Шейк. По словам мужчины, Брэдли освободил шкафы от остатков вещей экс-избранницы для певицы. В связи с последними новостями таблоид даже поместил на обложку голубков. Сердцеед и блондинка светятся от счастья. Номер станет доступен 22 июля.

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Брэдли Купер все же поставил жирную точку в своем бурном романе с Ириной Шейк
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"Теперь, когда его отношения с Ириной закончились, Гага не собирается позволять Брэдли проскользнуть сквозь пальцы. Она уже даже перенесла часть своих вещей", - говорит осведомленный источник.

Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма "Звезда родилась", в котором певица и актер сыграли главные роли. Однако оба отрицали свои близкие отношения, уверяя, что их связывает исключительно работа.

Теперь артисты живут вместе в нью-йоркском особняке Купера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь артисты живут вместе в нью-йоркском особняке Купера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на это, очевидцы отмечали, с каким трепетом Купер смотрит на Гагу во время совместных выходов в свет. Похоже, ожидания многих оправдались. Говорят, мол, сейчас Леди Гага чувствует себя полноправной хозяйкой в доме актера. Она уже накупила кучу платьев и много обуви, чтобы было чем заполнить освободившиеся после Ирины шкафы. Певица вплотную занимается интерьером в апартаментах и заказала новую мебель.

Правда, все ждут, что на это скажет мама актера Глория Купер. Не секрет, что голубоглазый красавчик вырос маменькиным сынком и делает так, как говорит родительница. Всем известно, как трепетно Брэдли Купер относится к своей маме. После смерти отца актер переехал к ней, чтобы ей было не так одиноко. Купер выводил ее в свет, появлялся на красных дорожках. Несколько лет назад светские хроникеры говорили, что причиной распада первого брака голливудской звезды была Глория Купер. Невзлюбила женщина и Рене Зельвегер, с которой у артиста был роман. С моделью Сьюки Уотерхаус Купер прожил два года, но в итоге тоже расстался.

История вновь повторилась и с Ириной Шейк. По слухам, причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк стала именно миссис Глория Купер. Российская супермодель так и не смогла очаровать свекровь, которая жила вместе с ними в шикарном особняке. Не секрет, что набожная итало-американка не отличается покладистым характером. Так что Леди Гаге советуют для начала наладить отношения с потенциальной свекровью, а уж потом заниматься интерьером чужих хором в Вест-Виллидж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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