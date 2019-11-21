Силовики проводят обыски в доме главы подмосковного Чехова
Сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России проводят обыски в доме главы подмосковного города Чехов Марины Кононовой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно его данным, следственные действия назначены в рамках некоего уголовного дела. По какой статье ведется расследование, не уточняется.
"Подмосковные следователи с сотрудниками ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски, у главы городского округа Чехов Марины Кононовой", - цитирует ТАСС собеседника.
Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее обыск прошел также в квартире бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева. Экс-чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении откатов от аффилированных компаний. Сообщалось, что он скрылся от следствия вскоре после задержания.
ИСТОЧНИК KP.RU