Силовики проводят обыски в доме главы подмосковного Чехова

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-21T16:26:17+03:00

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Сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России проводят обыски в доме главы подмосковного города Чехов Марины Кононовой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно его данным, следственные действия назначены в рамках некоего уголовного дела. По какой статье ведется расследование, не уточняется.

"Подмосковные следователи с сотрудниками ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски, у главы городского округа Чехов Марины Кононовой", - цитирует ТАСС собеседника.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее обыск прошел также в квартире бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева. Экс-чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении откатов от аффилированных компаний. Сообщалось, что он скрылся от следствия вскоре после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU