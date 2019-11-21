2019-11-21T16:41:33+03:00
В мире

В МИД России назвали запрет российских СМИ в Латвии «зачисткой информационного пространства»

Мария Захарова сообщила, что от России направят обращение в ОБСЕ
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Латвии запретили вещание российских телеканаловВ Латвии запретили вещание российских телеканаловФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет вещания российских СМИ в Латвии. В среду 20 ноября Нацсовет по электронным СМИ Латвии ввел запрет на девять российских каналов. Вещание их приостановлено. В Латвии объяснили происходящее тем, что каналы связаны с лицами, в отношении которых введены санкции.

В МИД РФ возмутились запретом на вещание российских СМИ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что случившееся – «зачистка информационного пространства» и «дискриминация российского медиапространства».

- Откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, а, может быть, неугодных точек зрения, являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации,- приводит ее слова РИА Новости.

Мария Захарова сказала, что считает запрет - попыткой ограничить доступ русскоязычным гражданам к альтернативным источникам информации. В России будут следить за ситуацией и направят обращением в ОБСЕ.

- Учитывая, что мы уже направляли, мы просто добавим факты, и направим в соответствующие структуры, в первую очередь, в ОБСЕ, - сказала Мария Захарова.

Разговоры о запрете российских телеканалов шли в Латвии еще год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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