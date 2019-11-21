Президент вручил звание Героев России пилотам, посадившим самолет на кукурузное поле

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-21T18:15:14+03:00

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Президент Владимир Путин вручил пилотам, посадившим пассажирский самолет на кукурузное поле, награды – теперь Дамир Юсупов и Георгий Мурзин обладатели звания Герои России. Пилоты стали одними из участников торжественной церемонии вручения наград главой государства представителям различных профессий и сфер.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские Авиалинии» 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. В один из двигателей воздушной машины попала птица и пилотам пришлось в экстремальных условиях принимать решение - возвращаться в аэродром или сажать самолет прямо на кукурузное поле. Они поняли, что до взлетно-посадочной полосы могут просто не дотянуть. В итоге убрали шасси - самолет проскользил по полю. Никто из пассажиров и экипажа благодаря профессионализму Дамира Юсупова и Георгия Мурзина не пострадал и не погиб.

- Данная награда не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех тех, кто обучил нас этому делу, - приводит слова Юсупова RT.

Владимир Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745240" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин вручил звезды Героев России летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

ИСТОЧНИК KP.RU