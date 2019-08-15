2019-08-15T15:54:44+03:00
Происшествия

«Главная удача, что А321 не пошел на взлет через Москву» - пилот рассказал об особенностях аэропорта Жуковский

У воздушных ворот столицы два курса взлета. Пассажирам и экипажу повезло, что они шли не в сторону города [видео]
Дмитрий КОЗУРОВ
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По словам эксперта, тот факт, что обошлось без пожара, также говорит о том, что экипаж действовал по инструкции.По словам эксперта, тот факт, что обошлось без пожара, также говорит о том, что экипаж действовал по инструкции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП с А321 «Уральских авиалиний», который совершил вынужденную посадку после столкновения со стаей чаек, могло обернуться настоящей трагедией. От десятка, а то и сотней жертв спасло то, что для самолета проложили курс не через мегаполис.

- Главная удача, что самолет не полетел в сторону Москвы. Дело в том, что в Жуковском два курса взлета: один в сторону столицы, другой на северо-восток от города, - рассказал «Комсомольской правде» пилот гражданской авиации Олег Башмаков.

Страшно представить, сколько могло бы быть жертв, случись такое ЧП над городом.

- А так у экипажа были сравнительно неплохие условия. Согласно рекомендациям, если приходится садиться на какую-либо подстилающую поверхность, предпочтение отдается как раз низкорослым кустарникам, - говорит Башмаков. - Пилоты увидели кукурузное поле, поняли, что оно ровное, можно обойтись без шасси. Потому что если на живот садиться, быстрее остановишься и меньше разрушений будет.

По словам эксперта, тот факт, что обошлось без пожара, также говорит о том, что экипаж действовал по инструкции. Пилоты перекрыли доступ топлива из баков к двигателю и обесточили лайнер перед вынужденной посадкой.

Защитить судно от столкновения с птицами должна была орнитологическая служба, которая в обязательном порядке есть в аэропорте.

- Она должна расставлять чучела вокруг аэропорта, громкоговорители, которые будут издавать крик ястреба или другого хищника. Пилоты в качестве меры предосторожности при взлете и посадки включают фары, независимо от того, день это или ночь, - сказал Олег Башмаков.

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Это утро стало вторым рождением для 230 человек. Все они находились в самолете «Уральских авиалиний». Борт летел рейсом «Москва - Симферополь». Однако спустя несколько минут, после взлета в двигатель попали птицы. (подробности)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой

Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Родственники пассажиров приезжают в Жуковский и ищут своих близких и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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