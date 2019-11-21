Дмитрий Песков сообщил, что видео жесткого убийства в Сирии не имеет отношения к российской военной операции

СЕГОДНЯ 22:54 2019-11-21T22:54:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что видео жестокой расправы над сирийским военным не имеет никакого отношения к операции вооруженных сил России. Более того, нет возможности оценить, граждане какой страны изображены на этих кадрах, снятых в 2017 году. Ролик, напомним, появился в Сети несколько лет назад, но было непонятно, кто на нем запечатлен. В ноябре 2019 года некоторые СМИ предположили, что на кадрах бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые издевались и казнили солдата сирийской армии.

- В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось, - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Дальнейшее расследование убийства человека на видео – вопрос, которым будут заниматься сирийские следственные органы.

- Это не вопрос администрации президента, - ответил журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, российская военная операция в Сирии, целью которой стала борьба с террористическими организациями, началась четыре года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU