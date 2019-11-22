2019-11-22T02:23:52+03:00
Общество

Эксперты Coursera назвали самые популярные в России специализации в 2019 году

По данным сервиса онлайн-образования, технические курсы в лидерах рейтинга
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты Coursera назвали самые популярные в России специализации в 2019 году. Фото: Сергей ГнусковЭксперты Coursera назвали самые популярные в России специализации в 2019 году. Фото: Сергей Гнусков
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Во всем мире, и в России в том числе, в последнее время особой популярностью пользуются технические специальности. Многие профессии и рабочие места находятся под угрозой автоматизации, поэтому люди и хотят улучшить свои знания и навыки в области технологий, работы с данными. Хотят быть готовыми к профессиям будущего, поэтому стараются пройти дополнительные или основные курсы.

Ведущий в мире сервис онлайн-образования Coursera составил рейтинг самых популярных курсов и специализаций в 2019 году в России. Возглавили топ в основном востребованные технические образовательные программы. Среди них: "Основы программирования на Python", "Учитесь учиться" и "Введение в машинное обучение". Во всем мире в лидерах следующие курсы: "Машинное обучение", "Учимся учиться" и "Наука о здоровом образе жизни".

Примечательно, что образование по теме искусственного интеллекта становится доступно и простому обывателю, а не только инженерам. Только за прошлый год такие курсы прошли больше двух миллионов человек. В России он стал восьмым по популярности.

Среди самых востребованных курсов в нашей стране также оказались: "Основы программирования на Python", "Искусство разработки на современном C++", "Математика и Python для анализа данных", "Целый блок курсов о машинном обучении".

А следом за техническими специальностями идут образовательные и философские. К примеру, на высоких местах в рейтинге: "Учитесь учиться" и "Наука о здоровом образе жизни". "Предприми себя” и “Основы поиска дела жизни”.

Всего за прошлый год количество учащихся на Coursera выросло более, чем на восемь миллионов человек. Всего у компании больше 45 миллионов учащихся по всему миру. Около 40% проходят курсы с помощью смартфонов. В России средний возраст онлайн-студентов - 31 год, по миру- 32 года. В нашей стране 53% учеников - мужчины и 47% -женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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