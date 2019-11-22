2019-11-22T03:40:34+03:00
Экономика

Помощник Путина назвал составляющие для ускорения экономического роста России

По мнению Белоусова, есть три рецепта для этого
Мария ИГНАТЬЕВА
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Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что существует три составляющих, которые позволят ускорить экономический рост страны. По его словам, во первых, необходимо снижение ставки ЦБ ориентировочно до 5%.

- У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе, и так далее, - заявил Белоусов в интервью для "Известий".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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