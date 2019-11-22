Эксперты рассказали, какие профессии самыми первыми исчезнут в России
Новые технологии заменят специалистов, в работе которых не требуется развитое воображение и творческий подход
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Эксперты Института развития интернета рассказали, какие профессии в России находятся под угрозой исчезновения. В первую очередь это касается специалистов, в работе которых редко требуются развитое воображение и творческий подход.
По данным RT, речь идет о водителях такси, продавцах и грузчиках. Эксперты полагают, что они наиболее подвержены риску исчезновения из-за появления новых технологий.
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ИСТОЧНИК KP.RU