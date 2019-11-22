На Московском центральном диаметре произошел сбой в движении поездов
В пятницу, 22 ноября, произошел сбой в движении на Московском центральном диаметре-2. На МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицу увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Поезда на D2 (МЦД-2) и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится на официальной страницы Twitter ЦППК.
Как сообщает источник «Интерфакса», причиной сбоя стала техническая неисправность: на одном из составов из строя вышла автоматика, которая регулирует закрытие дверей.
Напомним, 21 ноября состоялось долгожданное открытие Московских центральных диаметров. Первые поезда отправились в путь от Белорусского вокзала. Движение по первым двум маршрутам МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
ИСТОЧНИК KP.RU