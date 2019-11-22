На Московском центральном диаметре произошел сбой в движении поездов

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-22T10:08:41+03:00

Владимир Путин и Сергей Собянин прошли через турникеты на Белорусском вокзале после запуска движения по первым двум маршрутам МЦД. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

По некоторым данным, на одном из составов вышла из строя автоматика

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В пятницу, 22 ноября, произошел сбой в движении на Московском центральном диаметре-2. На МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицу увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Поезда на D2 (МЦД-2) и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится на официальной страницы Twitter ЦППК.

Как сообщает источник «Интерфакса», причиной сбоя стала техническая неисправность: на одном из составов из строя вышла автоматика, которая регулирует закрытие дверей.

Напомним, 21 ноября состоялось долгожданное открытие Московских центральных диаметров. Первые поезда отправились в путь от Белорусского вокзала. Движение по первым двум маршрутам МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU