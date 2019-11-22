Четверть акций «Детского мира» продадут почти за 16 млрд рублей в ходе SPO

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-22T10:56:51+03:00

АФК «Система» и РКИФ продадут акции «Детского мира» почти за 16 млрд рублей в ходе SPO Фото: REUTERS

Акционеры разместили 175 миллионов бумаг по 91 рубль за штуку

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В рамках SPO «Детского мира» АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) разместили почти четверть акционерного капитала (23,7%), то есть 175 миллионов бумаг.

Акционеры выставили акции ретейлера по цене 91 рубль за штуку. Таким образом, по результатам SPO они выручат примерно 15,9 миллиарда рублей, в том числе АФК - 12,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении «Системы».

По итогам сделки доля АФК составит 33,4%, а РКИФ - 9%, доля акций в свободном обращении будет 57,6%.

На данный момент «Системе» принадлежит 52,1% акций. На закрытие торгов в четверг, 21 ноября, стоимость акции «Детского мира» составляла 93 рубля.

Напомним, как писал kp.ru, в ноябре прошло года в кулуарах форума «Россия зовет!» акционер компании АФК «Система» Владимир Евтушенков объявил о продаже доли «Детского мира». После его заявления в ходе торгов Московской биржи акции «Системы» и «Детского мира» выросли на 4%-3,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU