2019-11-22T11:50:46+03:00
Политика

Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве

По данным СК, чиновница вывела из муниципальной собственности объект недвижимости стоимостью 7,3 миллиона рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничествеГлаву подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничествеФото: Личная страница Вконтакте
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По обвинению в мошенничестве задержана глава подмосковного города Чехова Марина Кононова. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», - передает ТАСС слова представителя областного главка СК.

По данным Следственного комитета, чиновница вывела из муниципальной собственности объект недвижимости общей площадью в 330 кв.м, и стоимостью более 7,3 миллиона рублей.

Врадий сообщила, что ходе допроса Кононова дала признательные показания. В пятницу, 22 ноября, СК должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 ноября сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности провели обыски в доме чиновницы. Однако источник в правоохранительных органах сообщил об уголовно деле, заведённом на Кононову, но не уточнили о какой статье ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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