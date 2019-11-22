2019-11-22T12:46:03+03:00
В мире

Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"

Информация о судимости Романа Иванисова распространилась 18 ноября этого года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинские СМИ пишут, что депутата Верховной Рады Романа Иванисова решили исключить из партии «Слуга народа». В парламенте мужчину подозревают в наличии судимости за изнасилование несовершеннолетней.

Информация о судимости Иванисова распространилась 18 ноября этого года.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
«Свидание с Россией» проходит в Вологде
Врачи назвали причину преждевременного старения мозга
«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики
ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление