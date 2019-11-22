Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"
Информация о судимости Романа Иванисова распространилась 18 ноября этого года
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Украинские СМИ пишут, что депутата Верховной Рады Романа Иванисова решили исключить из партии «Слуга народа». В парламенте мужчину подозревают в наличии судимости за изнасилование несовершеннолетней.
Информация о судимости Иванисова распространилась 18 ноября этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU