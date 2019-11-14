Глава «Слуги народа» выгоняет из фракции жену судимого бизнесмена

14 Нояб. 21:00 2019-11-14T21:00:50+03:00

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Председатель фракции президентской партии «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахамия заявил о намерении исключить из фракции депутата Анну Скороход, которая, в свою очередь, заявила о давлении со стороны руководства партии.

Ранее Скороход с трибуны Верховной рады заявила о готовности покинуть фракцию в знак протеста против руководства, которое «закрывает (ей) рот» и преследуют ее мужа за ее политическую позицию. По словам депутата, ее супруга задержали из-за того, что она не проголосовала за законопроект о рынке земли .

В свою очередь Арахамия заявил, что Скороход собираются исключить из фракции, потому что она «не работает на фракцию» и «не работает на "Слугу народа"». По его словам, депутат «работает на какие-то чьи-то собственные интересы». «Не ее интересы, потому что я вижу, что у нее интересов нет собственных, она агент кого-то», - цитирует агентство УНИАН слова председателя фракции

Напомним, 13 ноября после бурных дебатов в Раде в первом чтении приняли законопроекта о рынке земли. Многие выступила против документа. Президентской партии Украины даже пришлось заблокировать трибуну Рады, чтобы не сорвать принятия закона.

ИСТОЧНИК KP.RU