Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram
В пятницу, 22 ноября, в нескольких странах пользователи Instagram столкнулись со сбоями в работе социальной сети.
Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, большинство людей столкнулись c проблемой входа в аккаунт. Таких пользователей около 57%. Многие столкнулись с проблемой просмотра загрузки сториз, фото и видео (35%) и работой веб-сайта (6%).
Больше всего проблем отмечают пользователи Германии, Дании и Нидерландах. Частично сбои затронули Италию, Швецию, Турцию, Францию Польшу. В России со сбоями в работе столкнулись преимущественно жители столицы
Напомним, накануне 14 октября Downdetector зафиксировал сбои в работе Instagram. Тогда большинство людей столкнулись со сложностью просмотра ленты новостей ( (69%). Некоторые отмечали сложности просмотра сториз (18%) и входа в аккаунт (11%).
ИСТОЧНИК KP.RU