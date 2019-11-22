Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-22T17:00:53+03:00

Большинство пользователей не могут войти в свой аккаунт в соцсети

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В пятницу, 22 ноября, в нескольких странах пользователи Instagram столкнулись со сбоями в работе социальной сети.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, большинство людей столкнулись c проблемой входа в аккаунт. Таких пользователей около 57%. Многие столкнулись с проблемой просмотра загрузки сториз, фото и видео (35%) и работой веб-сайта (6%).

Больше всего проблем отмечают пользователи Германии, Дании и Нидерландах. Частично сбои затронули Италию, Швецию, Турцию, Францию Польшу. В России со сбоями в работе столкнулись преимущественно жители столицы

Напомним, накануне 14 октября Downdetector зафиксировал сбои в работе Instagram. Тогда большинство людей столкнулись со сложностью просмотра ленты новостей ( (69%). Некоторые отмечали сложности просмотра сториз (18%) и входа в аккаунт (11%).

ИСТОЧНИК KP.RU