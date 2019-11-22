2019-11-22T18:43:59+03:00
Происшествия

В Испании полицейские изъяли почти полтонны кокаина

426 килограммов наркотиков перевозили на грузовом судне
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Испанские полицейские изъяли почти полтонны кокаина в порту ВаленсииИспанские полицейские изъяли почти полтонны кокаина в порту ВаленсииФото: REUTERS
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Полицейские обнаружили крупную партию наркотиков на складе в Валенсии. Всего там было спрятано 13 чемоданов с 426 килограммами кокаина. Отмечается, что наркотики лежали в контейнере вместе с легальным продуктом - кокосовым волокном. Такой груз прибыл из Коста-Рики в Валенсию некоторое время назад. Об инциденте сообщила национальная полиция Испании.

По этому делу полицейские уже задержали шесть человек. Среди них управляющий фирмы-импортера, которая доставляла груз, его жена и еще четыре человека, которые разгружали контейнер.

Не так давно похожий инцидент произошел в США. В июне береговая охрана штата Филадельфия обнаружила 16,5 тонн кокаина на борту судна в порту. Полиция объявила, что это самое крупное изъятие за всю историю штата. Общая стоимость наркотиков составила один миллиард долларов. Все члены экипажа грузового судна были арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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