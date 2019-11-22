Пенсионерка полвека водила машину без водительских прав
Дорожные полицейские поймали нарушительницу, которая гоняла по городу без прав. Оказалось, что водитель – не юная любительница гонок, а пожилая дама. Она управляла машиной 50 лет и все это время у нее не было водительского удостоверения. Узнали об этом полицейские итальянской провинции Порденоне случайно. Дама устроила тройное ДТП в городе Tревизо, сообщает издание il Gazzettino.
Когда офицеры начали проверять данные 77-летней женщины по базе, то оказалось, что ее имени в списке водителей нет. Не было ее и в другом списке, тех, кого лишили прав на вождение машин.
Женщина объяснила, что якобы права когда-то существовали, но были просрочены. Восстанавливать документ итальянка не стала. В этой стране вождение автомобиля без удостоверения не является уголовным преступлением. Максимальное наказание, которое грозит нарушительнице – штраф до 30 тысяч евро.
Машину пожилой женщины арестовали. Но она планирует доказать свою невиновность и пообещала принести в полицейский участок водительское удостоверение, где она его возьмет, с учетом, что ее данных нет в единой базе водителей, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU