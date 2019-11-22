Футболист-любитель отправил судью в нокаут после красной карточки

СЕГОДНЯ 19:39 2019-11-22T19:39:17+03:00

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Футболист из лиги Kreisliga, в которой играют спортсмены-любители, напал на судью. ЧП произошло в конце октября в Мюнстере, в Германии. За неспортивное поведение на поле судья показал 28-летнему игроку красную карточку. Смириться с удалением он не захотел и одним ударом отправил судью у нокаут. Как сообщает rai77.com, все случилось на 85 минуте матча. Продолжать игру не стали. Находящемуся без сознания 22-летнему судье вызвали медиков. Врачи приняли решение доставить пострадавшего на вертолете в больницу.

Виновник происшествия сбежал с поля, однако, ему сообщили, что на три года он лишается права участвовать в играх лиги.

- Это меня очень беспокоит, и я надеюсь, футболист понесет суровое наказание, — заявил Тео Грайнер, директор любительской футбольной лиги Германии. Его слова приводит издание.

Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку .

ИСТОЧНИК KP.RU