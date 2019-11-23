В России за передвежением автомобилей на дорогах будут следить в режиме онлайн
При этом московские власти планируют рассчитывают получить больше информации о движении машин в сторону столицы и наоборот
Изменить размер текста:
В России система слежения за передвижением автомобилями, которая уже успешно функционирует в Москве и Московской области, будет распространена еще на 16 регионов ЦФО.
Таким образом, местным правоохранительным органам удастся понять, как передвигаются машины по всей центральной России.
Московские власти планируют рассчитывают получить больше информации о движении машин в сторону столицы и наоборот, пишет "Коммерсант".
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU