2019-11-23T07:58:10+03:00
Общество

В России за передвежением автомобилей на дорогах будут следить в режиме онлайн

При этом московские власти планируют рассчитывают получить больше информации о движении машин в сторону столицы и наоборот
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России система слежения за передвижением автомобилями, которая уже успешно функционирует в Москве и Московской области, будет распространена еще на 16 регионов ЦФО.

Таким образом, местным правоохранительным органам удастся понять, как передвигаются машины по всей центральной России.

Московские власти планируют рассчитывают получить больше информации о движении машин в сторону столицы и наоборот, пишет "Коммерсант".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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