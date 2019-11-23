2019-11-23T08:40:06+03:00
Общество

Эксперты рассказали, как не допустить ошибок при замене шин

Отмечаается, что по ГОСТу срок хранения резины составляет не более пяти лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российские эксперты рассказали автолюбителям, как не допустить распространенных ошибок при замене шин.

Во-первых, особую роль играет выбор самого шиномонтажа, где стоит обратить внимание на очередь, на хорошего мастера, по мнению экспертов, всегда есть спрос.

Также уточняется, что срок годности резины ограничен. По ГОСТу, шины должны храниться пять лет. Далее хозяин должен исходить из технического состояния шин: дальше пользоваться этими колесами или срочно покупать новые, пишет журнал "За рулем".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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