В атмосфере сгорел российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-23T16:46:33+03:00

23 ноября, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Запущенный в 2006 году космический аппарат выработал свой ресурс

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В ночь на субботу, 23 ноября, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422». Это подтвердил Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Воздушно-космических войск.

«Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-2422"», - говорится в сообщении Министерства обороны России.

По данным ГЦ РКО, фрагменты космического объекта сошли с орбиты в 01:15 мск 23 ноября над акваторией Тихого океана. Обломки аппарата сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.

В военном ведомстве сообщили, что запущенный в 2006 году с космодрома Плесецк космический аппарат выработал свой ресурс.

Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что последний раз спутник был зафиксирован на высоте 80 километров.

Напомним, размещенный на высокоэллиптический орбите спутник «Космос-2422» входил в состав космического эшелона системы раннего предупреждения о ракетном нападении,

ИСТОЧНИК KP.RU