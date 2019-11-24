Умерла Людмила Вербицкая, президент СПбГУ

СЕГОДНЯ 22:57 2019-11-24T22:57:07+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, в Петербурге на 84-ом году жизни умерла Людмила Вербицкая, президент Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщил представитель вуза.

«Людмила Алексеевна ушла из жизни», - передает РИА-Новости слова представителя учебного заведения.

Сообщается, что о дате и месте похорон будет известно позднее.

Людмила Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. С 1994 по 2008 годы она была ректором учебного заведения, после чего стала его президентом.В 2010 года она стала деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.

С 2018 Вербицкая является почетным президентом Российской академии образования. Также Вербицкая была вице-президентом Российского Союза ректоров и стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

ИСТОЧНИК KP.RU