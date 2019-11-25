2019-11-25T02:01:08+03:00
Происшествия

Число жертв крушения самолета в Конго возросло до 29

Воздушное судно упало на жилой квартал в городе Гома [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разбор завалов на месте трагедииРазбор завалов на месте трагедииФото: REUTERS
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В результате падения небольшого самолета на жилой квартал в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго погибли не менее 29 человек, еще как минимум 16 пострадали и были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает Actualite со ссылкой на местных спасателей. Разбор завалов и поиски людей под обломками домов продолжается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee три минуты после взлета с аэропорта города Гома рухнул на жилые дома. В момент крушения на борту воздушного судна находились 19 человек – два члена экипажа и 17 пассажиров, никому из них выжить не удалось.

По последним данным, погибли 29 человек, пострадали 16 Фото: REUTERS

По последним данным, погибли 29 человек, пострадали 16Фото: REUTERS

По данным издания, семеро из десять погибших на земле были членами одной семьи. Ранее сообщалось, что спасатели нашли на месте крушения тела 24 жертв.

Самолет упал на жилые дома в Конго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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