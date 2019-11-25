2019-11-25T02:43:05+03:00
Происшествия

Троих пропавших после задымления на шахте в Коми рабочих нашли живыми

Сейчас спасатели поднимают горняков на поверхность
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На шахте в Коми произошло задымление, горняков эвакуируют на поверхностьНа шахте в Коми произошло задымление, горняков эвакуируют на поверхностьФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Вечером в воскресенье, 24 ноября, на шахте «Яреганефть» в Республике Коми во время буровых работ в уклонном блоке на глубине около 200 метров произошло задымление, горняков выводят наверх.

Ранее сообщалось, что трое мужчин – мастер и двое подрядчиков – считаются пропавшими без вести, связь с ними потеряна. Однако позже стало известно, что всех нашли живыми.

«Всех троих пропавших горняков нашли живыми. Их поднимают на поверхность», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Лукойл-Коми».

В момент задымления под землей находились 45 горняков, 33 человека уже подняли на поверхность, еще девять рабочих в шахте помогали горноспасателям искать пропавших. По данным республиканского главка МЧС, никто из ранее эвакуированных шахтеров не пострадал.

Причины задымления пока неизвестны, их предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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