Мужчины охотнее признаются в курортных романах, чем женщины
В России мужчины чаще заводят курортные романы, чем женщины. Или они просто более охотно в этом признаются. Как показал результат опроса, который организовал портал Maps.me, 21 процент мужчин находили себе пару в отпуске. Женщин, которые готовы были рассказать об отношениях на 6 дней 7 ночей, оказалось всего 13 процентов.
В опросе участвовали пользователи Рунета старше 18 лет. На вопросы ответили почти 2 тысячи человек, которые в течение года совершали минимум одну туристическую поездку.
- Знакомство перерастало в курортный роман у 17%, - приводит результаты исследования РИА Новости. - 6% в поездке встретили свою вторую половину, причем среди людей в возрасте до 35 лет эта доля в несколько раз выше, чем среди старшей аудитории.
Путешествуют россияне в основном раз в год. Так сказали 55 процентов опрошенных. Около трети удается отправляться на курорты два раза в год. Знакомятся россияне в отпуске часто - 92 процента начинают общаться с новыми людьми. Отказываются от знакомств по нескольким причинам: своя компания (61 %), хотят побыть в одиночестве (31%), стесняются (30%).
Иногда поводом завести знакомства становится курорт, где мало развлечений - россияне назвали самые скучные города Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU