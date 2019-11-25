2019-11-25T09:15:55+03:00
Общество

Мужчины охотнее признаются в курортных романах, чем женщины

Опрос показал, что у 17 процентов россиян знакомство в отпуске перерастало в серьезные отношения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Почти 90 процентов людей заводят знакомства на курортахПочти 90 процентов людей заводят знакомства на курортахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России мужчины чаще заводят курортные романы, чем женщины. Или они просто более охотно в этом признаются. Как показал результат опроса, который организовал портал Maps.me, 21 процент мужчин находили себе пару в отпуске. Женщин, которые готовы были рассказать об отношениях на 6 дней 7 ночей, оказалось всего 13 процентов.

В опросе участвовали пользователи Рунета старше 18 лет. На вопросы ответили почти 2 тысячи человек, которые в течение года совершали минимум одну туристическую поездку.

- Знакомство перерастало в курортный роман у 17%, - приводит результаты исследования РИА Новости. - 6% в поездке встретили свою вторую половину, причем среди людей в возрасте до 35 лет эта доля в несколько раз выше, чем среди старшей аудитории.

Путешествуют россияне в основном раз в год. Так сказали 55 процентов опрошенных. Около трети удается отправляться на курорты два раза в год. Знакомятся россияне в отпуске часто - 92 процента начинают общаться с новыми людьми. Отказываются от знакомств по нескольким причинам: своя компания (61 %), хотят побыть в одиночестве (31%), стесняются (30%).

Иногда поводом завести знакомства становится курорт, где мало развлечений - россияне назвали самые скучные города Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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