2019-11-25T11:09:09+03:00
В мире

В Швеции решили больше не называть Беларусь «Белой Россией»

Глава МИД Швеции рекомендовала использовать в шведском языке другое название
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Фото: с сайта wikipedia.orgМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде. Фото: с сайта wikipedia.org
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В МИД Швеции рекомендовали говорить про Беларусь, используя только это слово. Раньше в Швеции страну называли иначе – «Белая Россия». Решение внести изменения приняли после визита главы министерства иностранных дел Швеции в Минск – в понедельник 25 ноября Анн Линде с официальным визитом прибыла в Беларусь.

В своем твиттер она написала, что решение продиктовано желанием «подчеркнуть национальную самобытность и суверенитет страны».

Планируется, что в ходе визита в Беларусь глава шведского ведомства обсудит не только ситуацию в стране, но и отношение с Евросоюзом.

С названием Беларуси не могли раньше определиться и в Литве, страну называли - «Балторусия». В интернете также продолжаются споры о правилах написания названия страны: наименования "Белоруссия" признано устаревшим, а Беларусь пишется строго через букву "а".

ИСТОЧНИК KP.RU

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